USA | negata la parità salariale alle giocatrici della nazionale

(Di sabato 2 maggio 2020) USA,la parità: respinta la richiesta dal Gary Klausner del TribunaleCalifornia Lastatunitense di calcio femminile non avrà la paritàcon i colleghi maschi. La richiesta è stata respinta nella notte italiana dal giudice Gary Klausner del Tribunale distrettuale per la California centrale, a Los Angeles. È stata rimandata invece la decisione sulla parte riguardante alloggi, viaggi e altri bonus. Le atlete faranno comunque ricorso e porteranno avanti la battaglia legale. Leggi su Calcionews24.com

La nazionale statunitense di calcio femminile non avrà la parità salariale con i colleghi maschi. La richiesta è stata respinta nella notte italiana dal giudice Gary Klausner del Tribunale distrettual ...