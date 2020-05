"Urina di cammello appena prodotta". La folle cura islamica contro il coronavirus. "Funziona", lo dice Maometto (Di sabato 2 maggio 2020) Tre bicchieri al giorno di Urina di cammello, per tre giorni di seguito, levano il medico di torno. Rimbalza sulla tv saudita Al Arabyya il video del sedicente specialista di medicina islamica Mehdi Sabili, che dal suo profilo Instagram (poi rimosso) propone l' arcaico rimedio. Lo mette anche in pratica bevendo un liquido giallastro da un boccale e commentando: «Nonostante il gusto, è fantastica». Purché sia appena prodotta e ancora calda, raccomanda mentre accanto a lui si agita un esemplare di quadrupede gibboso. Su un sito italiano che pretende di smascherare le bufale - o le fake news come usa dire attualmente - ritengono di avere la prova di una manovra anti-iraniana. È vero che a consigliare la terapia è un musulmano sciita, che in lingua persiana cita l' autorevolezza dell' imam Sadegh, sesto successore di Maometto, nel prescrivere la cura. ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 2 maggio 2020) Tre bicchieri al giorno didi, per tre giorni di seguito, levano il medico di torno. Rimbalza sulla tv saudita Al Arabyya il video del sedicente specialista di medicinaMehdi Sabili, che dal suo profilo Instagram (poi rimosso) propone l' arcaico rimedio. Lo mette anche in pratica bevendo un liquido giallastro da un boccale e commentando: «Nonostante il gusto, è fantastica». Purché siae ancora calda, raccomanda mentre accanto a lui si agita un esemplare di quadrupede gibboso. Su un sito italiano che pretende di smascherare le bufale - o le fake news come usa dire attualmente - ritengono di avere la prova di una manovra anti-iraniana. È vero che a consigliare la terapia è un musulmano sciita, che in lingua persiana cita l' autorevolezza dell' imam Sadegh, sesto successore di Maometto, nel prescrivere la. ...

Noovyis : ('Urina di cammello appena prodotta'. La folle cura islamica contro il coronavirus. 'Funziona', lo dice Maometto)… - CLAUDIOMARTANO2 : @NinaRicci_us No, no. Non Cammello, è stato tradotto male: l'urina è di asino. Cura i suoi simili in maniera totale. -

Ultime Notizie dalla rete : Urina cammello Il direttore scientifico dell’Iran e l’urina dei cammelli Bufale Un Tanto Al Chilo Coronavirus, la tesi del sedicente specialista di medicina islamica : "Urina di cammello appena prodotta come soluzione"

Tre bicchieri al giorno di urina di cammello, per tre giorni di seguito, levano il medico di torno. Rimbalza sulla tv saudita Al Arabyya il video del sedicente specialista di medicina islamica Mehdi S ...

Nord del Gasherbrum I, in viaggio tra i ricordi verso la porta del Karakorum

“Stefy! Andiamo al Gasherbrum, dalla Cina”. La macchina del tempo mi riportava indietro di 27 anni. Pechino, Urumchi, Kashgar, Taklamakan, Yilika, Aghil Pass, Shaksgam e il K2. Era il 1983 quando a Yi ...

Tre bicchieri al giorno di urina di cammello, per tre giorni di seguito, levano il medico di torno. Rimbalza sulla tv saudita Al Arabyya il video del sedicente specialista di medicina islamica Mehdi S ...“Stefy! Andiamo al Gasherbrum, dalla Cina”. La macchina del tempo mi riportava indietro di 27 anni. Pechino, Urumchi, Kashgar, Taklamakan, Yilika, Aghil Pass, Shaksgam e il K2. Era il 1983 quando a Yi ...