Unimpresa | il 30% di negozi e ristoranti non riaprirà | l’altra faccia della ripartenza

Poche ore ci separano dall'inizio della Fase 2, il periodo di graduale ritorno alla normalità e allentamento delle misure di lockdown prospettato dal Governo nel Decreto del 26 aprile. E tra le attività che ripartiranno, spicca il settore manifatturiero e delle costruzioni, insieme al commercio all'ingrosso delle relative filiere. Via libera, dunque, al settore del tessile, della moda, dell'auto, dell'industria estrattiva, della fabbricazione di mobili, e bar e ristoranti potranno effettuare attività di asporto oltre che di delivery. Un terzo delle attività non ripartiranno Ma anche quando le maglie si allenteranno ulteriormente, non tutti gli imprenditori saranno in grado di ripartire. Il Centro studi di Unimpresa calcola in particolare che, a giungo, il 30% delle attività legate al commercio al dettaglio e alla ...

