Una Vita, anticipazioni spagnole: Cristobal spara a Samuel (Di sabato 2 maggio 2020) Le anticipazioni di Una Vita svelano che la situazione economica di Samuel e Genoveva precipiterà. L’Alday sarà costretto a chiedere dei debiti, ma nessuno vorrà aiutarlo, a parte Liberto. La situazione volgerà in tragedia, visto che Cristobal sparerà a Samuel proprio quando lui e la moglie proveranno a fuggire dal quartierino. Intanto, Lucia si aggraverà sempre di più e riterrà opportuno svelare a Mateo la vera identità di suo padre. Una Vita, spoiler: Lucia è molto malata Nelle prossime puntate della soap, la Alvarado scoprirà di essere molto malata. In ospedale Telmo non la lascerà un attimo, certo che a breve la perderà. Stando alle anticipazioni di Una Vita, Ursula proverà a consolare il povero Mateo, che intuirà la gravità della situazione. Lucia ... Leggi su kontrokultura Una Vita Anticipazioni 3 maggio 2020 : Felipe cerca alleati nella sua personale guerra contro Ramon

Una vita anticipazioni torna domenica - le anticipazioni : Telmo a caccia di verità - Mateo è suo figlio?

Candeggina sulle spiagge spagnole : errore potrebbe costare la vita della fauna (Di sabato 2 maggio 2020) Ledi Unasvelano che la situazione economica die Genoveva precipiterà. L’Alday sarà costretto a chiedere dei debiti, ma nessuno vorrà aiutarlo, a parte Liberto. La situazione volgerà in tragedia, visto chesparerà aproprio quando lui e la moglie proveranno a fuggire dal quartierino. Intanto, Lucia si aggraverà sempre di più e riterrà opportuno svelare a Mateo la vera identità di suo padre. Una, spoiler: Lucia è molto malata Nelle prossime puntate della soap, la Alvarado scoprirà di essere molto malata. In ospedale Telmo non la lascerà un attimo, certo che a breve la perderà. Stando alledi Una, Ursula proverà a consolare il povero Mateo, che intuirà la gravità della situazione. Lucia ...

Pontifex_it : Riscopriamo la bellezza di pregare il #Rosario a casa nel mese di maggio! Al termine,possiamo recitare una preghier… - welikeduel : 'Noi lotteremo fino alla fine, saremo sempre in prima linea affinché quella fabbrica chiuda e i nostri figli possan… - alex_orlowski : Maggio si prefigura interessante, sto lavorando a una nuova tecnica di analisi sui nodi semantici invece che sulle… - massisironi : RT @flavagno: Quelli del #lockdown a oltranza: quelli con un reddito garantito, quelli senza una reale vita sociale, i fobici alla ricerca… - terrinsalamoia : Questa merdosa pandemia sta mettendo a rischio vari aspetti della mia vita. Sono in un limbo. Trovarmi in un Paese… -