UFFICIALE - Il Sassuolo riapre il centro sportivo | allenamenti individuali facoltativi da

(Di sabato 2 maggio 2020) In Emilia Romagna, grazie all'ordinanza della Regione, gli atleti professionisti possono tornare ad allenarsi, in maniera individuale, nei centri sportivi delle rispettive società.

Attraverso i propri canali ufficiali, il Parma ha diramato il seguente comunicato (allineandosi al Sassuolo): "Il Parma Calcio 1913 ... anche per gli atleti di discipline sportive non individuali”, ...In Emilia Romagna, grazie all'ordinanza della Regione, gli atleti professionisti possono tornare ad allenarsi, in maniera individuale, nei centri sportivi delle rispettive società. Il Sassuolo prende ...