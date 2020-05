Troy Baker è fiducioso nella serie HBO di The Last of Us, ma il videogioco sarà sempre l'esperienza definitiva (Di sabato 2 maggio 2020) Il doppiatore originale di Joel in The Last of Us, Troy Baker, sostiene di avere delle aspettative molto alte per l'adattamento HBO del titolo Naughty Dog, annunciato non molto tempo fa. In una nuova intervista di Fandom, l'attore ha spiegato i motivi dietro il suo ottimismo:"Credo che in quanto serie ad episodi sia molto più facile raccontare questo genere di storia, piuttosto che cercare di condensare una storia di 16 ore in un film di due ore, sarebbe impossibile...diventerebbe un prodotto distillato, ridotto all'osso. Penso che in formato episodico si possa prendere una decisione tipo 'Ok, facciamo questo per tre-quattro stagioni' e riuscire a raccontare per filo e per segno tutto quello che accade nel gioco originale, diventando così una grande opportunità per molte persone che vogliono scoprire questa storia.".Nonostante l'entusiasmo di Baker, egli resta ... Leggi su eurogamer The last of Us Part 2 : Troy Baker si prepara ad un grande annuncio

