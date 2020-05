Tre anni de La Casa di Carta e tre motivi per continuare a guardarla | nonostante tutto

Leggi su optimagazine

(Di sabato 2 maggio 2020) Il 2 maggio 2017 debuttava in Spagna la serie che un anno dopo sarebbe diventata la più vista al mondo in lingua spagnola. All'epoca non l'avrebbe immaginato nessuno e i quattro milioni di persone che avevano assistito al debutto de Ladisu Antena3 si sarebbero presto ridotti a meno della metà. Quando, qualche mese dopo il debutto, Netflix ha notato questa Cenerentola della serialità spagnola e l'ha inserita nel suo catalogo, è arrivata la svolta: raggiungendo un pubblico globale, la storia surreale del Professore e della sua sgangherata banda di ladri coi nomi di città sarebbe diventata il titolo più popolare dell'era della tv in streaming. La storia dell'improbabile rapina alla Zecca di Stato spagnola messa su da un gruppo di reietti della società senza niente da perdere sarebbe poi proseguita con altre due stagioni per ...