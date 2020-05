Transformers, il nuovo film arriverà nel 2022: sarà il sequel di Bumblebee o un nuovo spin-off? (Di sabato 2 maggio 2020) Paramount ha appena annunciato la data d’uscita di un nuovo film dedicato ai Transformers: 24 giugno 2022. Per il momento, non sappiamo quale pellicola sia, anche perché sarebbero attualmente due i film in programma. Non è da escludere che la produzione abbia deciso di collocare in quello slot un film del franchise, senza specificare con esattezza quale, così da evitare che le possibili future pellicole rimandate a causa del Covid-19 possano riempire tutte le prossime date a disposizione. Stando a quanto riportato da ScreenRant, Paramount lavorerà presto a due progetti legati ai Transformers. Probabilmente, troveremo il sequel di Bumblebee, grazie al moderato successo del primo capitolo, e un nuovo spin-off ispirato a Beast Wars, la linea di giocattoli degli anni ’80. Una scena tratta dal film Transformers - L'ultimo ... Leggi su optimagazine (Di sabato 2 maggio 2020) Paramount ha appena annunciato la data d’uscita di undedicato ai: 24 giugno. Per il momento, non sappiamo quale pellicola sia, anche perché sarebbero attualmente due iin programma. Non è da escludere che la produzione abbia deciso di collocare in quello slot undel franchise, senza specificare con esattezza quale, così da evitare che le possibili future pellicole rimandate a causa del Covid-19 possano riempire tutte le prossime date a disposizione. Stando a quanto riportato da ScreenRant, Paramount lavorerà presto a due progetti legati ai. Probabilmente, troveremo ildi, grazie al moderato successo del primo capitolo, e unspin-off ispirato a Beast Wars, la linea di giocattoli degli anni ’80. Una scena tratta dal- L'ultimo ...

