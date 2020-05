Tour de France 2020: Chris Froome sogna il pokerissimo. Il rinvio lo favorisce, ma la coabitazione con Bernal resta un’incognita (Di sabato 2 maggio 2020) Come detto dallo stesso Chris Froome e da Alberto Contador, lo slittamento di due mesi del Tour de France, a causa dell’emergenza Covid-19, può rivelarsi favorevole al corridore kenyano. Il vincitore di quattro Grande Boucle, infatti, quando ha gareggiato prima dello stop totale delle manifestazioni, è sembrato ancora molto indietro di condizione e ha dato l’idea di essere decisamente lontano dallo ristabilirsi del tutto dal brutto infortunio patito l’anno scorso durante il Giro del Delfinato. Sessanta giorni in più per preparsi all’appuntamento transalpino, dunque, potrebbero permettergli di presentarsi al via del Tour de France con la gamba giusta per puntare al quinto successo. Tuttavia, oltre alla condizione fisica c’è un altro scoglio che al momento sembra difficilmente superabile per Froome: il compagno Egan Bernal. Il ... Leggi su oasport Ciclismo - Egan Bernal : il possibile nuovo programma del colombiano. Accoppiata Tour de France e Vuelta?

