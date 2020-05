Terremoto oggi in Italia 2 maggio 2020 | scossa in provincia di Parma | Tempo reale

Leggi su tpi

(Di sabato 2 maggio 2020)Lista Ingv terremoti Ultima ora– Sono raccolte qui intutte le ultime notizie sulle scosse diindi, sabato 2: trovate informazioni su magnitudo, epicentro, orario dell’evento sismico, zona colpita dal sisma. La lista delle principali rilevazioni di INGV (Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia), città per città, regioni per regioni, ora per ora. Di seguito gli aggiornamenti in: Ore 07,35 –indiUnadi magnitudo 2,7 è stata registrata alle 07,35 indicon epicentro nella zona di Felino. TUTTE LE SCOSSE Le scosse di ieri, 1Tra le scosse registrate nella giornata di ieri, venerdì 1, dall’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ...