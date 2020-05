Terremoto in Emilia-Romagna: 11 scosse tra Parma e Reggio Emilia (Di sabato 2 maggio 2020) Terremoto oggi in Emilia-Romagna. Undici scosse all’alba, tutte con epicentro tra le province di Reggio Emilia e Parma, destano preoccupazione oggi e portano il ricordo al tragico maggio di otto anni fa, quando la pianura padano-Emiliana fu sconvolta da due forti terremoti. Per fortuna gli eventi sismici registrati finora, gli 11 di cui parliamo, sono tutti di lieve o media intensità, con magnitudo inferiore a 3 gradi della scala Richter. Ma la frequenza degli eventi non lascia tranquilli, si tratta di diverse scosse nel giro di poche ore. Ne illustriamo i dettagli e cerchiamo di capire cosa dicono gli esperti dell’Ingv. >> Le notizie sui terremoti in Italia Il Terremoto oggi in Emilia-Romagna tra Parma e Reggio Emilia Come abbiamo detto, dalle prime ore di oggi sabato 2 maggio 2020, si sono verificate diverse scosse di Terremoto in Emilia-Romagna. Sono state ... Leggi su urbanpost Terremoto oggi in Italia 1 maggio 2020 : scossa in provincia di Reggio Emilia | Tempo reale

