Terremoto e sciame sismico nella provincia di Parma (Di sabato 2 maggio 2020) Una scossa di magnitudo 2.9 ha innescato uno sciame sismico in corso nella provincia di Parma. Lo comunica l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. sciame sismico in corso in provincia di Parma, dove un Terremoto di magnitudo 2.9 sulla scala Richter è stato registrato dall’INGV alle ore 15:24 di oggi. La scossa ha il suo epicentro nel comune di … L'articolo Terremoto e sciame sismico nella provincia di Parma proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek Terremoto oggi Parma M 2.9/ Ingv ultime scosse Felino : sciame sismico in corso

Terremoto oggi Parma M 2.7/ Ingv ultime scosse - sciame sismico : 9 eventi in poche ore

Terremoto Solfatara : sciame sismico nella notte nell’area flegrea (Di sabato 2 maggio 2020) Una scossa di magnitudo 2.9 ha innescato unoin corsodi. Lo comunica l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia.in corso indi, dove undi magnitudo 2.9 sulla scala Richter è stato registrato dall’INGV alle ore 15:24 di oggi. La scossa ha il suo epicentro nel comune di … L'articolodiproviene da www.meteoweek.com.

Agenzia_Ansa : #Terremoto a Napoli e in area flegrea, gente in strada per paura #ANSA - Bob6Rock : RT @Bob6Rock: #terremoto: forte scossa oggi alle ore 14.51 in #Grecia . In Italia invece da stamattina ci sono continue scosse (sciame sism… - Bob6Rock : #terremoto: forte scossa oggi alle ore 14.51 in #Grecia . In Italia invece da stamattina ci sono continue scosse (s… - sergiocap71 : RT @SismoDetector: Ecco la zona dello sciame sismico fuori #Parma - medicojunghiano : RT @SismoDetector: Ecco la zona dello sciame sismico fuori #Parma -