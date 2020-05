Terracina ‘Correte | papà sta picchiando mamma’ | bimbo di 10 anni chiama la polizia per

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 2 maggio 2020) Nella mattinata del 30 aprile gli uomini delladi Stato del Commissariato disono intervenuti in soccorso di una donna e del figlio di 10, che il coniuge della donna e padre del minorenne stava aggredendo. A dare l’allarme contattando il 113, era stato il bambino, di origini indiane come i suoi genitori, il quale ha chiesto aiuto dando l’esatta ubicazione della loro abitazione. Il tempestivo intervento degli Agenti ha consentito di accertare la veridicità della segnalazione. Infatti la donna ed il bambino erano in strada, a seguito dell’ennesimo episodio di maltrattamenti subiti dal loro congiunto. L’uomo invece si trovava all’interno dell’abitazione, in preda ai fumi dell’alcool. Dopo essersi ripreso opponeva resistenza ai PP.UU. cercando di sottrarsi all’identificazione. La donna, a causa delle percosse ...