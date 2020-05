Tennistavolo: Sant’Espedito Napoli promosso in serie A1 (Di sabato 2 maggio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Si erano fermati a fine febbraio i campionati a squadre di tennis tavolo a causa della pandemia causata dal Covid-19. In quel momento le due squadre principali della Sant’Espedito Napoli, associazione sportiva dilettantistica presieduta dal Presidente Paolo Persico e dal vicepresidente Enrico Carrieri, militavano in serie A2 e B2 con ottimi riscontri essendo entrambe in seconda posizione, con la squadra maggiore in piena lotta per la promozione e senza sconfitte al passivo. La serie A2 guidata dal coach Davide Guidone era a due punti di distanza dalla capolista Norbello ma con ancora lo scontro diretto da svolgere e fino a quel momento aveva davvero ben figurato ponendo dietro di sé compagini più titolate sulla carta grazie alle ottime prestazioni dei proprio giocatori Marco Antonio Cappuccio, titolare nella nazionale ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 2 maggio 2020) Tempo di lettura: 2 minuti– Si erano fermati a fine febbraio i campionati a squadre di tennis tavolo a causa della pandemia causata dal Covid-19. In quel momento le due squadre principali della Sant’Espedito, associazione sportiva dilettantistica presieduta dal Presidente Paolo Persico e dal vicepresidente Enrico Carrieri, militavano inA2 e B2 con ottimi riscontri essendo entrambe in seconda posizione, con la squadra maggiore in piena lotta per la promozione e senza sconfitte al passivo. LaA2 guidata dal coach Davide Guidone era a due punti di distanza dalla capolista Norbello ma con ancora lo scontro diretto da svolgere e fino a quel momento aveva davvero ben figurato ponendo dietro di sé compagini più titolate sulla carta grazie alle ottime prestazioni dei proprio giocatori Marco Antonio Cappuccio, titolare nella nazionale ...

