Tennis | Berrettini torna in campo | esibizione in Florida dall’8 al 10 maggio

Leggi su zon

(Di sabato 2 maggio 2020) Prove di ritorno inper il. Matteogiocherà un’indall’8 al 10. Senza pubblico, giudici di linea e raccattapalle Ilprova a ripartire. In questi giorni sono previste una serie di esibizioni, che serviranno come prove generali in vista di una possibile ripartenza nei prossimi mesi. IN una di queste occasioni scenderà inanche Matteo. Si comincia oggi in Germania, dove è prevista un’tra giocatori professionisti, che verrà trasmessa in Tv. Si gioca nell’accademia vicino alla cittadina di Hohr-Grenzhausen. Inscenderanno tre persone: il giudice, e i due giocatori ai due lati del. Presente anche il tedesco-giamaicano Dustin Brown. Un torneo senza pubblico, né giudici di linea e raccattapalle, e niente stretta di mano alla fine del match. ...