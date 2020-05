Supergirl 4 e Legends of Tomorrow 4 su Italia1 tra demoni e sogni americani ma cambia la programmazione: anticipazioni 2 e 9 maggio (Di sabato 2 maggio 2020) Supergirl 4 e Legends of Tomorrow 4 tornano in onda anche in questo mese di maggio, sempre su Italia1, ma con un piccolo cambio di programmazione. Dalla prossima settimana, sabato 9 maggio, infatti, Supergirl 4 andrà in onda con un doppio episodio e non con un triplo come ha fatto in queste ultime settimane, rallentando un po' la sua corsa. Ma cosa succederà nei prossimi episodi? Sarà ancora Lex Luthor a fare il bello e il cattivo tempo mentre le nostre Leggende continueranno i loro viaggi nel tempo pronti a risolvere casi e risistemare le cose.Ad aprire le danze anche oggi, 2 maggio, sarà Legends of Tomorrow 4 con gli episodi 11 e 12 dal titolo "Spirito e sentimento" e "La melanzana, la strega e l'armadio" in cui tutta la squadra partecipa al funerale del padre di Nate. Nora rivela a Ray di non essere stata lei a ucciderlo ma un demone proprio mentre ... Leggi su optimagazine Supergirl 4 e Legends of Tomorrow 4 mettono a rischio Kara e Sara : chi è il vero nemico? Anticipazioni 25 aprile e 2 maggio

Supergirl 4 e Legends of Tomorrow 4 su Italia1 tra l’arrivo di Lex Luthor e i problemi di Brian : anticipazioni episodi 18 e 25 aprile

Supergirl 4 e Legends of Tomorrow 4 verso gli episodi centrali su Italia1 ma senza crossover : anticipazioni 11 e 18 aprile (Di sabato 2 maggio 2020)4 eof4 tornano in onda anche in questo mese di maggio, sempre su, ma con un piccolo cambio di programmazione. Dalla prossima settimana, sabato 9 maggio, infatti,4 andrà in onda con un doppio episodio e non con un triplo come ha fatto in queste ultime settimane, rallentando un po' la sua corsa. Ma cosa succederà nei prossimi episodi? Sarà ancora Lex Luthor a fare il bello e il cattivo tempo mentre le nostre Leggende continueranno i loro viaggi nel tempo pronti a risolvere casi e risistemare le cose.Ad aprire le danze anche oggi, 2 maggio, saràof4 con gli episodi 11 e 12 dal titolo "Spirito e sentimento" e "La melanzana, la strega e l'armadio" in cui tutta la squadra partecipa al funerale del padre di Nate. Nora rivela a Ray di non essere stata lei a ucciderlo ma un demone proprio mentre ...

iSim86 : @brother_jude Mado ho seguito tutto. E mi sta prendendo voglia di rivedermele tutte con tutti i crossovers. Arrow,… - xhostia_puta : @_treacherous_13 MA COSA STAI DICENDO SEI PAZZA SUPERGIRL LA CASA DEL QUEERBAITING È MEGLIO DI LEGENDS CHE HA 3 PER… - _treacherous_13 : @xhostia_puta WHAT??????? La cw ha avuto un sacco di programmi pazzeschi Also supergirl >>legends of tomorrow L’uni… - Lance_fld : @hermionefld Hanno la stessa durata di Riverdale. Con la differenza che per capire TUTTO devi vederti anche Flash,… - Notiziedi_it : Supergirl 4 e Legends of Tomorrow 4 mettono a rischio Kara e Sara: chi è il vero nemico? Anticipazioni 25 aprile e… -

Ultime Notizie dalla rete : Supergirl Legends Supergirl 4 e Legends of Tomorrow 4 su Italia1 tra demoni e sogni americani ma cambia la programmazione: anticipazioni 2 e 9 maggio OptiMagazine Legends of Tomorrow 5 e non solo: i film e le serie TV in arrivo su Infinity a maggio

Ecco tutti i film e le serie TV che arricchiscono il palinsesto di Infinity a maggio 2020: tra le novità anche la saga di Harry Potter. Ogni mese il palinsesto di Infinity si arricchisce con l’arrivo ...

The Flash: Grant Gustin ha perso occasioni per colpa dell’Arrowverse

Grant Gustin, il protagonista di The Flash della CW, ha detto che gli sono mancate le opportunità in carriera a causa delle serie Arrowverse The Flash si sta avvicinando alla fine della sua sesta stag ...

Ecco tutti i film e le serie TV che arricchiscono il palinsesto di Infinity a maggio 2020: tra le novità anche la saga di Harry Potter. Ogni mese il palinsesto di Infinity si arricchisce con l’arrivo ...Grant Gustin, il protagonista di The Flash della CW, ha detto che gli sono mancate le opportunità in carriera a causa delle serie Arrowverse The Flash si sta avvicinando alla fine della sua sesta stag ...