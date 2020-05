Sui trasporti pubblici solo per gli spostamenti necessari indossando la mascherina (Di sabato 2 maggio 2020) Da lunedì 4 maggio, con l'avvio della "fase 2", circolerà un maggior numero di mezzi pubblici. Ecco dunque le disposizioni per il loro utilizzo, così come previste dall'ordinanza firmata oggi pomeriggio dal presidente della Regione Toscana, Enrico Rossi, che rinvia alle disposizioni nazionali per quanto non previsto al suo interno. In primo luogo sarà possibile servirsi dei mezzi pubblici esclusivamente per comprovate esigenze di lavoro e di salute, per necessità e per recarsi in visita ai parenti, mentre non sarà consentito uscire dal territorio regionale. Andranno quindi rispettate tutte le disposizioni previste dal decreto della presidenza del consiglio dei ministri del 26 aprile secondo il quale sono consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute ... Leggi su iltirreno.gelocal Trasporti Fase 2 - pochi passeggeri e distanze rispettate sui treni

Sui trasporti pubblici solo per gli spostamenti necessari indossando la mascherina

?Fase 2 - distanze minime e capienze : prove generali sui trasporti (Di sabato 2 maggio 2020) Da lunedì 4 maggio, con l'avvio della "fase 2", circolerà un maggior numero di mezzi. Ecco dunque le disposizioni per il loro utilizzo, così come previste dall'ordinanza firmata oggi pomeriggio dal presidente della Regione Toscana, Enrico Rossi, che rinvia alle disposizioni nazionali per quanto non previsto al suo interno. In primo luogo sarà possibile servirsi dei mezziesclusivamente per comprovate esigenze di lavoro e di salute, per necessità e per recarsi in visita ai parenti, mentre non sarà consentito uscire dal territorio regionale. Andranno quindi rispettate tutte le disposizioni previste dal decreto della presidenza del consiglio dei ministri del 26 aprile secondo il quale sono consentitiglimotivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute ...

RaiNews : #Fase2: test sui trasporti, nodo cruciale per le principali città italiane. Da Milano a Palermo si viaggia con capi… - arvannas : RT @ederoclite: Non ci sono esodi dal Nord al Sud. Nelle stazioni tutto procede regolarmente. Non c'è caos sui trasporti. Non c'è caos in s… - laDiscussioneQ : Coronavirus: da Inail e Iss linee guida sui trasporti - sysmedia68 : RT @ederoclite: Non ci sono esodi dal Nord al Sud. Nelle stazioni tutto procede regolarmente. Non c'è caos sui trasporti. Non c'è caos in s… - Beatrice2023 : RT @ederoclite: Non ci sono esodi dal Nord al Sud. Nelle stazioni tutto procede regolarmente. Non c'è caos sui trasporti. Non c'è caos in s… -

Ultime Notizie dalla rete : Sui trasporti ?Fase 2, distanze minime e capienze: prove generali sui trasporti Il Messaggero Covid-19, nel giorno dell'inizio della Fase Due a Piacenza 7 decessi e 37 contagi in più

In Emilia-Romagna, dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus si sono registrati 26.175 casi di positività,159 in più rispetto a ieri: incremento fra i più bassi in assoluto fra quelli registrati finora ...

Umbria Mobilità, Marini e altri 44 assolti anche in appello

Né l’ex presidente Catiuscia Marini, né gli altri43 - ex assessori, ex consiglieri regionali e provinciali e membri dei Cda di Umbria Mobilità - citati in giudizio dalla Corte dei Conti dovranno pagar ...

In Emilia-Romagna, dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus si sono registrati 26.175 casi di positività,159 in più rispetto a ieri: incremento fra i più bassi in assoluto fra quelli registrati finora ...Né l’ex presidente Catiuscia Marini, né gli altri43 - ex assessori, ex consiglieri regionali e provinciali e membri dei Cda di Umbria Mobilità - citati in giudizio dalla Corte dei Conti dovranno pagar ...