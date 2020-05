Striscia la Notizia contro Giovanna Botteri: lancia servizio sugli haters che criticano la giornalista per l’aspetto. Lei: ‘Sulla Bbc croniste con rughe, culi, nasi, orecchie grosse. Conta ciò che dicono’ (Di sabato 2 maggio 2020) LA CORRISPONDENTE DEL TG1 ‘PRESA DI MIRA” PER L’ASPETTO – “A ogni collegamento dalla Cina, la corrispondente sfoggiava il medesimo abito nero”. Questo dice la voce narrante di Michelle Hunziker durante un servizio “dedicato” da Striscia la Notizia alla giornalista Giovanna Botteri andato in onda lo scorso 24 aprile. La corrispondente Rai da Pechino, sostiene il Tg satirico di Antonio Ricci (che intanto non si tira indietro dal raccontarlo), è “stata presa di mira” per avere sempre lo stesso look. Il servizio continua con la Hunziker che fa notare come la Botteri, in uno degli ultimi collegamenti, si sia presentata con i “capelli splendenti”: “Ad un tratto la sua chioma vaporosa in risposta a tante frecciate”. E le immagini mostrano la corrispondente immersa in una vasca da bagno cartoon. Le ... Leggi su ilfattoquotidiano “Cosa nascondeva lì sotto…” Striscia la Notizia svela il mistero - il premier Giuseppe Conte e la mano sotto il tavolo

“Lo abbiamo fatto 14 anni fa” : Striscia la Notizia - il retroscena su Bianca Guaccero e Ilary Blasi

Striscia la Notizia : Vittorio Brumotti Aggredito a Sassate! (Di sabato 2 maggio 2020) LA CORRISPONDENTE DEL TG1 ‘PRESA DI MIRA” PER L’ASPETTO – “A ogni collegamento dalla Cina, la corrispondente sfoggiava il medesimo abito nero”. Questo dice la voce narrante di Michelle Hunziker durante un“dedicato” dalaalla giornalistaandato in onda lo scorso 24 aprile. La corrispondente Rai da Pechino, sostiene il Tg satirico di Antonio Ricci (che intanto non si tira indietro dal raccontarlo), è “stata presa di mira” per avere sempre lo stesso look. Ilcontinua con la Hunziker che fa notare come la, in uno degli ultimi collegamenti, si sia presentata con i “capelli splendenti”: “Ad un tratto la sua chioma vaporosa in risposta a tante frecciate”. E le immagini mostrano la corrispondente immersa in una vasca da bagno cartoon. Le ...

semprevane : @Leftmad secondo me, non lo avrebbe nemmeno visto, se non fosse stato per qualche tweet e video postato qui. È trop… - Antonin92413762 : VEDERE STRISCIA LA NOTIZIA, SERVIZI SU SPACCIATORI, EMIGRANTI ALLO SBANDO, E UNO STATO TOTALMENTE ASS… - pattanna66 : Non ho mai guardato striscia Non ho perso niente #Botteri I capelli di Giovanna Botteri - Video - Striscia la No… - ETendenza : 'Botteri': Per il body shaming subito negli ultimi giorni sui social dalla corrispondente Rai da Pechino, soprattut… - prestia_fabio : RT @BezzazRajae: Diversamente COVID! Rivedi tutti i miei servizi sul sito ufficiale diStriscia la notizia -