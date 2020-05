Spostamenti, attività sportiva, cimiteri: cosa si può fare dal 4 maggio, le risposte di Palazzo Chigi (Di sabato 2 maggio 2020) Il governo ha pubblicato i chiarimenti sul decreto del presidente Giuseppe Conte che entrerà in vigore a partire dal 4 maggio. La novità più grande è rappresentata dall'introduzione delle visite ai congiunti, categoria che per la verità rimane ancora un po' confusa. CONGIUNTI - Il governo ha specificato che si tratta di “coniugi, partner conviventi, partner delle unioni civili, le persone che sono legale da uno stabile legame affettivo, nonché i parenti fino al sesto grado e gli affini fino al quarto grado”. I congiunti rientreranno negli Spostamenti giustificati per necessità: “È comunque fortemente raccomandato limitare al massimo gli incontri con persone non conviventi, poiché questo aumenta il rischio di contagio”. Anche in occasione di queste visite sarà obbligatorio rispettare il ... Leggi su liberoquotidiano Coronavirus : congiunti - attività fisica - spostamenti. Ecco le risposte del governo in vista dell’entrata in vigore del dpcm

Chi sono i congiunti - l’attività fisica all’aperto e gli spostamenti : i chiarimenti al decreto del 4 maggio

Coronavirus Veneto - via libera di Zaia alle attività motorie : sì agli spostamenti verso seconde case e barche. La Lombardia vuole riaprire le chiese

