Spiral - L' eredità di Saw tra i film della Lionsgate con una nuova data di uscita

Leggi su movieplayer

(Di sabato 2 maggio 2020)ha annunciato le modifiche al proprio listino e- L'; di Saw è tra i titoli con unadi, il reboot di Saw, è tra i titoliad avere unadi: il 21 maggio 2021, un anno dopo il debutto nelle sale in programma fino a qualche mese fa. L'intero listino dello studio ha però subito importanti cambiamenti necessari a causa dello stop alla produzione che rende impossibile completare la produzione di alcuni titoli. Oltre a- L'; di Saw,ha rivelato che The Hitman's Wife's Bodyguard slitterà al 28 agosto 2021. Ilha come star Ryan Reynolds, Samuel L. Jackson, Salma Hayek, Frank Grillo, Richard E. Grant, Tom Hopper, ...