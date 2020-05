Spadafora al Cts “Valutare possibili sedute individuali sport squadra” (Di sabato 2 maggio 2020) ROMA (ITALPRESS) – Valutare la possibilita' che le linee guida sullo svolgimento, a partire da lunedi', degli allenamenti per gli atleti delle discipline individuali possano venire applicate anche agli atleti degli sport di squadra. Questa la richiesta avanzata dal ministro per le politiche giovanili e lo sport, Vincenzo Spadafora, al Comitato tecnico scientifico. Lo confermano all'Italpress fonti del ministero.Intanto dopo “l'ordinanza del 30 aprile della Regione Emilia-Romagna che consente dal 4 maggio agli atleti di allenarsi in forma individuale e nel rispetto delle norme di distanziamento sociale senza alcun assembramento in strutture a porte chiuse”, Bologna, Parma e Sassuolo hanno reso noto che dalla prossima settimana i rispettivi centri sportivi saranno messi a disposizione dei tesserati, ma solo limitatamente ai terreni di gioco. Il Bologna, infatti, fa ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 2 maggio 2020) ROMA (ITALPRESS) – Valutare lata' che le linee guida sullo svolgimento, a partire da lunedi', degli allenamenti per gli atleti delle disciplinepossano venire applicate anche agli atleti deglidi squadra. Questa la richiesta avanzata dal ministro per le politiche giovanili e lo, Vincenzo, al Comitato tecnico scientifico. Lo confermano all'Italpress fonti del ministero.Intanto dopo “l'ordinanza del 30 aprile della Regione Emilia-Romagna che consente dal 4 maggio agli atleti di allenarsi in forma individuale e nel rispetto delle norme di distanziamento sociale senza alcun assembramento in strutture a porte chiuse”, Bologna, Parma e Sassuolo hanno reso noto che dalla prossima settimana i rispettivi centriivi saranno messi a disposizione dei tesserati, ma solo limitatamente ai terreni di gioco. Il Bologna, infatti, fa ...

