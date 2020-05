Spadafora al Cts “Valutare possibili sedute individuali sport squadra”

(Di sabato 2 maggio 2020) ROMA (ITALPRESS) – Valutare lata’ che le linee guida sullo svolgimento, a partire da lunedi’, degli allenamenti per gli atleti delle disciplinepossano venire applicate anche agli atleti deglidi squadra. Questa la richiesta avanzata dal ministro per le politiche giovanili e lo, Vincenzo, al Comitato tecnico scientifico. Lo confermano all’Italpress fonti del ministero.Intanto dopo “l’ordinanza del 30 aprile della Regione Emilia-Romagna che consente dal 4 maggio agli atleti di allenarsi in forma individuale e nel rispetto delle norme di distanziamento sociale senza alcun assembramento in strutture a porte chiuse”, Bologna, Parma e Sassuolo hanno reso noto che dalla prossima settimana i rispettivi centriivi saranno messi a disposizione dei tesserati, ma solo limitatamente ai terreni di gioco. Il ...

I numeri in Italia: incremento di 1.900 contagiati, 474 vittime in più, decrescita di 39 pazienti in terapia intensiva I numeri in Lombardia: aumento di 533 positivi, 329 decessi in più, diminuzione d ...Lazio e Roma sono pronte da tempo, hanno combattuto assieme la battaglia per la ripartenza del calcio, i dirigenti giallorossi più defilati, Lotito in prima linea. E adesso tutt’e due le società hanno ...