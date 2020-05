“Sono più belle le tue sorelle”: Jasmine Carrisi umiliata, si è fatta gonfiare le labbra dallo zio? L’accusa [FOTO] (Di sabato 2 maggio 2020) L’attività social di Jasmine Carrisi Essere figlia di Loredana Lecciso le sta costando molto. Jasmine Carrisi da un paio di anni è finita nel mirino dei leoni da tastiera, gli stessi che criticano l’aspetto fisico della madre. Gran parte di essi sono solo dei profili fake, mentre altri sono riconducibili a dei fan della storica coppia o di Romina Power. In questa lunga quarantena la 19enne sta trascorrendo il tempo facendo delle passeggiata all’interno della Tenuta di Cellino San Marco e realizza delle foto per Instagram e dei video divertenti su Tik Tok. E a proposito di scatti, nelle ultime ore la quintogenita di Al Bano ne ha postate alcune sul suo seguitissimo canale social scatenando diverse reazione, alcune negative. (Continua dopo il post) View this post on Instagram 🤓🤓🤓 A post shared by ... Leggi su kontrokultura “Sono stato il più grande talento italiano. Solo per una squadra firmerei in bianco - farò il ds” : Cassano show

CoronaVirus - Lemme : “Sono stato più di un mese in ospedale” - poi attacca “Creato in laboratorio - vogliono controllarci e renderci schiavitù”

Migranti in arrivo a Pozzallo - il sindaco : “Sono più di 100” (Di sabato 2 maggio 2020) L’attività social diEssere figlia di Loredana Lecciso le sta costando molto.da un paio di anni è finita nel mirino dei leoni da tastiera, gli stessi che criticano l’aspetto fisico della madre. Gran parte di essi sono solo dei profili fake, mentre altri sono riconducibili a dei fan della storica coppia o di Romina Power. In questa lunga quarantena la 19enne sta trascorrendo il tempo facendo delle passeggiata all’interno della Tenuta di Cellino San Marco e realizza delle foto per Instagram e dei video divertenti su Tik Tok. E a proposito di scatti, nelle ultime ore la quintogenita di Al Bano ne ha postate alcune sul suo seguitissimo canale social scatenando diverse reazione, alcune negative. (Continua dopo il post) View this post on Instagram 🤓🤓🤓 A post shared by ...

GiuseppeConteIT : Non farò finta di non sentire i vostri consigli, le sollecitazioni, la vostra rabbia ed angoscia. Non cadono nel vu… - matteosalvinimi : #Salvini: Oggi perfino il quotidiano più a sinistra che c'è in edicola sostiene quelle che sono le nostre preoccupa… - virginiaraggi : Mobilità più sicura e sostenibile, Rilancio Economico, Solidarietà e Nuove Regole Comuni di Convivenza. Sono quattr… - let_me_fly_0 : RT @dreaminhogvarts: Libro: Renesmee è stupenda, meravigliosa, ancora più bella di Edward e Rosalie che già sono i più belli della famiglia… - Roseinfiore : RT @ultimenotizie: Il premier canadese Justin #Trudeau ha annunciato il divieto immediato di 1.500 modelli di armi d'assalto. 'Queste armi… -

Ultime Notizie dalla rete : “Sono più La Corvette più cara di sempre è una L88 Convertible del 1967 autoblog.it