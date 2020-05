Sogni in quarantena: come il coronavirus ha cambiato le nostre notti (Di sabato 2 maggio 2020) La quarantena che stiamo vivendo ha influito, non solo sulla nostra routine quotidiana, ma anche sulle nostre abitudini notturne. Molte persone in quarantena dormono meno del solito, accusando sintomi di ansia e stress post-traumatico, ed anche gli scienziati si sono interessati all’argomento, spiegando cosa succede alle nostre menti nelle lunghe notti del lockdown. In tutto il mondo i ricercatori che studiano i Sogni hanno notato, al tempo del Covid-19, un incremento nella quantità di Sogni più vividi e, in certi casi, di incubi. Ma perché succede? Secondo il dottor Patrick McNamara, professore di neurologia alla scuola di medicina della Boston University, le sensazioni di paura ed ansia per la pandemia si stanno riversando nei Sogni. Molti studiosi, infatti, attribuiscono la vividezza dei Sogni al caos emotivo e fisico che molti stanno vivendo. La teoria ... Leggi su nonsolo.tv Coronavirus | State facendo dei sogni assurdi? Colpa della quarantena (Di sabato 2 maggio 2020) Lache stiamo vivendo ha influito, non solo sulla nostra routine quotidiana, ma anche sulleabitudini notturne. Molte persone indormono meno del solito, accusando sintomi di ansia e stress post-traumatico, ed anche gli scienziati si sono interessati all’argomento, spiegando cosa succede allementi nelle lunghedel lockdown. In tutto il mondo i ricercatori che studiano ihanno notato, al tempo del Covid-19, un incremento nella quantità dipiù vividi e, in certi casi, di incubi. Ma perché succede? Secondo il dottor Patrick McNamara, professore di neurologia alla scuola di medicina della Boston University, le sensazioni di paura ed ansia per la pandemia si stanno riversando nei. Molti studiosi, infatti, attribuiscono la vividezza deial caos emotivo e fisico che molti stanno vivendo. La teoria ...

