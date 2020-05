Sindrome Kawasaki, i consigli dei pediatri: “Ecco i sintomi spia” (Di sabato 2 maggio 2020) "Se si instaura una terapia con immunoglobuline entro il decimo giorno si possono contrastare gli effetti più gravi della Sindrome di Kawasaki", una patologia rara, per la quale è stato ipotizzato un nesso con Covid-19. A sottolinearlo all'Adnkronos Salute è Alberto Villani, presidente della Società italiana di pediatria (Sip) e componente del Comitato tecnico scientifico su Covid-19. "Ogni anno ci sono 250-400 casi di questa Sindrome in Italia, ed è stato segnalato un aumento importante nell'area di Bergamo. Al momento però il nesso fra Covid-19 e la Sindrome non è ancora dimostrato", precisa il pediatra, aggiungendo che "è in corso un attento monitoraggio da parte degli 11 mila pediatri della Sip". (Continua...) Cruciale, in questo caso, una pronta diagnosi che consenta il trattamento dei bambini entro 10 giorni. "Ma ... Leggi su howtodofor Allarme sindrome di Kawasaki : terapia efficace entro 10 giorni

Coronavirus e sindrome di Kawasaki : “Terapia efficace entro i 10 giorni”

Coronavirus - Richeldi (Cts) : “Correlazione con sindrome di Kawasaki? Non ci sono dati certi - gli ospedali pediatrici sorvegliano i nuovi casi” (Di sabato 2 maggio 2020) "Se si instaura una terapia con immunoglobuline entro il decimo giorno si possono contrastare gli effetti più gravi delladi", una patologia rara, per la quale è stato ipotizzato un nesso con Covid-19. A sottolinearlo all'Adnkronos Salute è Alberto Villani, presidente della Società italiana dia (Sip) e componente del Comitato tecnico scientifico su Covid-19. "Ogni anno ci sono 250-400 casi di questain Italia, ed è stato segnalato un aumento importante nell'area di Bergamo. Al momento però il nesso fra Covid-19 e lanon è ancora dimostrato", precisa il pediatra, aggiungendo che "è in corso un attento monitoraggio da parte degli 11 miladella Sip". (Continua...) Cruciale, in questo caso, una pronta diagnosi che consenta il trattamento dei bambini entro 10 giorni. "Ma ...

sole24ore : A Bergamo c'è stato un vero e proprio “boom”: in soli due mesi dallo scoppio dell'epidemia si sarebbero registrati… - fattoquotidiano : SINDROME DI KAWASAKI SU PAZIENTI COVID È un’infiammazione dei vasi sanguigni: casi in Inghilterra e adesso anche al… - fattoquotidiano : Sindrome di Kawasaki, Oms: “Allo studio un’eventuale correlazione con il coronavirus” - Luna61710831 : RT @MinervaMcGrani1: Cari amici, di seguito posto un messaggio della grande dott.ssa Gabriella Lesmo, buona lettura 'mamme e papà , non fa… - SensoDiNausea : RT @MinervaMcGrani1: Cari amici, di seguito posto un messaggio della grande dott.ssa Gabriella Lesmo, buona lettura 'mamme e papà , non fa… -