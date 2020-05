Simona Ventura | giornalista ammette | “Sacrificati alcuni volti della tv”

Leggi su lanostratv

(Di sabato 2 maggio 2020), Alessandro Cecchi Paone: “Sacrificati moltitv” Per una sfortunata coincidenza, originata dall’emergenza coronavirus, la reclusione degli italiani in casa e lo stopmaggior parte dei programmi dell’intrattenimento televisivo hanno avuto luogo nello stesso periodo. Proprio quando abbiamo avuto più tempo da trascorrere davanti allo schermo, quindi, questo ci ha potuto offrire sempre meno contenuti. Nella rubrica La posta del periodico Nuovo Tv, Alessandro Cecchi Paone risponde a una telespettatrice che si lamenta proprio di questa carenza dei palinsesti e in particolarefretta con cui la Rai ha cancellato, già diverse settimane fa, la messa in onda di The Voice Of Italy, programma condotto da. Ilrisponde e spiega alla donna: In questo momento bisogna risparmiare sui programmi ...