Silvestri | «Il Coronavirus è in ritirata in Italia» – La “ricetta” del virologo per la

(Di sabato 2 maggio 2020)in: ultime notizie in diretta«Continua la grandedi SARS-CoV-2 dall’». Guido, docente alla Emory University di Atlanta (Stati Uniti), commenta su Facebook gli ultimi dati della Protezione civile sull’emergenza. «Calano i ricoveri in terapia intensiva (ieri calo di altre 116 unità, da 1694 a 1578), ma calano anche i ricoveri ospedalieri (scesi di altre 580 unità, da 18.149 a 17.569) e ieri si è anche abbassato il numero dei decessi (285 unità). Quindi barra a dritta e avanti tutta verso la fine del tunnel». «Guardando la regolarità con cui i numeri di Covid-19 incontinuano a scendere, è forte la tentazione di dire: “Lasciamo che il virus sparisca senza cambiare la formula vincente”. Ma mi rendo conto che la sofferenza ...

paoloigna1 : Titolo molto approssimativo e sottotitolo molto migliore, P.S. Il virus circola anche in contesti con alte temperat… - OSpeleologo : RT @silviacarducci5: Il virologo Silvestri sfida il catastrofismo di Conte: “Il coronavirus si sta ritirando” MA LORO IMPONGONO IL COPRIFU… - zazoomnews : “Coronavirus in grande ritirata dall’Italia”. La conferma del virologo Guido Silvestri - #“Coronavirus #grande… - biif : RT @silviacarducci5: Il virologo Silvestri sfida il catastrofismo di Conte: “Il coronavirus si sta ritirando” MA LORO IMPONGONO IL COPRIFU… - Piero42395724 : RT @silviacarducci5: Il virologo Silvestri sfida il catastrofismo di Conte: “Il coronavirus si sta ritirando” MA LORO IMPONGONO IL COPRIFU… -

Ultime Notizie dalla rete : Silvestri Coronavirus

Da Silvestri una 'ricetta' da Oltreoceano per una riapertura in sicurezza: "Guardando la regolarità con cui i numeri di Covid-19 in Italia continuino a scendere, è forte la tentazione di dire: 'Lascia ...La notizia arriva via Twitter da Roberto Burioni, con tanto di tabella che conferma: chi guarisce da Covid-19 sviluppa anticorpi. In quantità diverse, ma li produce. "Seppure in quantità variabili - t ...