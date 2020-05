Sicilia | scintille all' Ars | Miccichè sbotta ' basta con ' marchette' | mi sono

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 2 maggio 2020) Palermo, 2 mag. (Adnkronos) -a Sala d'Ercole tra il presidente dell'Assemblea regionalena, Gianfranco Micciché, e la capogruppo dell'Udc, Eleonora Lo Curto. A innescare la miccia è stata la decisione di; di dichiarare inammissibile un emendamento presentato dalla centrista che prevedeva lo stanziamento di 100mila euro a favore del museo regionale Baglio Tumbarello di Marsala, nel Trapanese. "Si tratta di un emendamento che non c'entra con questa Finanziaria.con le. Un minimo di decoro, mirotto..." hato;. Parole che nonpiaciute alla parlamentare dell'Udc. "Mi sento indignata, offesa e oltraggiata - ha subito replicato, chiedendo la parola in Aula -. Io non ho mai fatto, il museo non è mio e quei 100mila euro servivano a completare lavori fermi da oltre 15 anni e a ...