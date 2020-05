Si possono usare macchina e mezzi pubblici per andare a fare sport! La direttiva del Governo: divieti e regole (Di sabato 2 maggio 2020) “Al fine di svolgere l’attività motoria o sportiva di cui sopra, è consentito anche spostarsi con mezzi pubblici o privati per raggiungere il luogo individuato per svolgere tali attività. Non è consentito svolgere attività motoria o sportiva fuori dalla propria Regione“. Questo è quanto il Governo ha pubblicato sul proprio sito istituzionale, rispondendo ad alcune domande e chiarendo alcuni dubbi su quanto si potrà fare da lunedì 4 maggio: l’Italia entrerà nella fase 2 e ci sarà un allentamento delle varie restrizioni. Ci si potrà dunque spostare in macchina o magari col motorino o anche con qualsiasi mezzo pubblico per recarsi in un posto dove praticare attività motoria/sportiva: andare in bicicletta, correre, fare jogging, passeggiare, fare fitness all’aria aperta. REGOLE ... Leggi su oasport il segreto per togliere le macchie : “Si possono usare le foglie” - su abiti e oggetti

Abbiamo analizzato tutte le app che si possono già usare per il contact tracing del coronavirus

Coronavirus - l'OMS : "No ai piccoli studi sui farmaci - possono causare carenze"

“Al fine di svolgere l’attività motoria o sportiva di cui sopra, è consentito anche spostarsi con mezzi pubblici o privati per raggiungere il luogo individuato per svolgere tali attività. Non è consen ...

Coronavirus Italia, fase 2 al via dal 4 maggio: domande e risposte sul Dpcm

Si può andare a trovare i congiunti, ma solo all’interno della regione in cui già ci si trova. È consentito fare attività motoria anche lontano da casa e in parchi e giardini pubblici, che vengono ria ...

Si può andare a trovare i congiunti, ma solo all'interno della regione in cui già ci si trova. È consentito fare attività motoria anche lontano da casa e in parchi e giardini pubblici, che vengono ria ...