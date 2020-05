Si ferma anche Tony Allen | il ritmo perpetuo dell’Africa

(Di sabato 2 maggio 2020) A un mese o poco più dalla scomparsa di Manu Dibango. salutiamo conun altro artista di quella generazione – era nato a Lagos nel 1940 – che «ha cambiato la storia della musica africana», come ha twittato corto Angelique Kidjo, che del suo drumming ha approfittato in tempi recenti. Una definizione la sua che fa il paio con l’iperbole di Brian Eno, quando vedeva e sentiva in«il più grande batterista mai esistito», buttando lì… Continua L'articolo Si, ildell’Africa proviene da il manifesto.

matteosalvinimi : Disastrosi anche i dati dei cosiddetti sbarchi fantasma: 1.761 nel 2020 contro i 628 del 2019 (+180,4%). Neppure il… - FBiasin : La #Ligue1 si ferma e con lei anche #Psg e #Lione ancora in Champions. Il piano-Ceferin ('prima i campionati e po… - Marco_numi : RT @matteosalvinimi: Disastrosi anche i dati dei cosiddetti sbarchi fantasma: 1.761 nel 2020 contro i 628 del 2019 (+180,4%). Neppure il Co… - FFantoccoli : RT @matteosalvinimi: Disastrosi anche i dati dei cosiddetti sbarchi fantasma: 1.761 nel 2020 contro i 628 del 2019 (+180,4%). Neppure il Co… - clau_perl : RT @matteosalvinimi: Disastrosi anche i dati dei cosiddetti sbarchi fantasma: 1.761 nel 2020 contro i 628 del 2019 (+180,4%). Neppure il Co… -

Ultime Notizie dalla rete : ferma anche

Il Manifesto

A un mese o poco più dalla scomparsa di Manu Dibango. salutiamo con Tony Allen un altro artista di quella generazione – era nato a Lagos nel 1940 – che «ha cambiato la storia della musica africana», c ...Per quanto formato da piccolo all’idea che il risultato ideale di una partita di calcio sia lo zero a zero (cifr.: Annibale Frossi e la sue teorizzazioni lungamente discusse con Gianni Brera), quale c ...