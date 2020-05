Serie A | occhio agli allenamenti | secondo Alfonso De Nicola c’è il rischio di infortuni

Leggi su calciomercato.napoli

(Di sabato 2 maggio 2020) Il tema deglicontinua a tenere banco in tutta Italia. La Regione Lazio ha provato a fare chiarezza sulla possibilità che gli atleti di sport professionistici possano ricominciare ad allenarsi. Il riferimento è soprattutto a Lazio e Roma, che da ieri appaiono fiduciosi sull’eventualità di tornare a Formello e a Trigoria tra due giorni. Sul tema, questa la risposta di Daniele Leodori, vicepresidente della Regione: “Stiamo cercando di capire come definire gliindividuali per gli sport di squadre professionistiche, stiamo cercando di capirlo col Governo perché i nostri atteggiamenti rientrano in una logica di collaborazione diretta col Governo”.De, ex medico sociale del Napoli, ha sottolineato i rischi che i giocatori potrebbero correre in questa fase, parlando a Canale 8: “All’inizio gli ...