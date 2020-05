Scuola, il piano Azzolina per la riapertura a Settembre (Di sabato 2 maggio 2020) Sul tavolo per la ripartenza della Scuola a Settembre l’idea di “spezzare” le classi nel corso della settimana. Le parole della ministra Azzolina “A Settembre si deve tornare a Scuola“: da questo principio assiomatico parte la Ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina che, ospite oggi de “L’Intervista” di Maria Latella su SkyTg24 ha anticipato tutti i possibili scenari della riapertura autunnale. Tra queste, più caldeggiata sarebbe quella di spalmare la presenza in classe lungo tutta la settimana: “metà classe studierà in aula in alcuni giorni, un’altra metà nei restanti”. Ma nessuno, assicura sarà lasciato indietro: “pensiamo a un modello di didattica mista tra quella in presenza e le videolezioni”. Proprio la Scuola in remoto è uno dei successi rivendicati dalla ... Leggi su zon Coronavirus - Brescia elabora piano per rientro a scuola a settembre : “Aperti tavoli di lavoro - sperimenteremo in estate”

Ultimi ritocchi al Piano di Palazzo Chigi per la Fase 2. Si riparte dal 4 maggio ma la scuola dovrà attendere settembre

