Scrubs | addio a Sam Lloyd | era l' avvocato Ted

Leggi su blogo

(Di sabato 2 maggio 2020) Il suo ruolo più importante lo si deve a, ma Sam, morto nelle ore scorse all'età di 56 anni, aveva all'attivo una sfilza di partecipazioni televisive, da Seinfeld a The West Wing, passando per Desperate Housewives. L'attore era nipote di Christopher Llyod, il celebre Doc di "Ritorno al futuro": i due, insieme, avevano recitato in Malcom e nel sopra citato The West Wing.Un anno fa afu diagnosticato un tumore al cervello inoperabile, che successivamente si era rivelato essere un tumore metastatico ai polmoni, estesosi al fegato, alla colonna vertebrale ed alla mascella. Una diagnosi terribile, che era giunta poche settimane dopo cheera diventato padre del suo primo figlio: per garantirgli le migliori cure possibili, il produttore esecutivo diTim Hobert aveva lanciato una raccolta fondi.a Sam: era ...