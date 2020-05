Scherma | gli atleti più vincenti della storia delle Olimpiadi | Valentina Vezzali prima

Leggi su oasport

(Di sabato 2 maggio 2020) L’Italia e laun rapporto fatto di medaglie e trionfi olimpici. Dalle prime edizioni fino alle ultime, laha sempre rappresentato la disciplina di punta ad ogni spedizione azzurra. Nomi come Edoardo Mangiarotti,e Nedo Nadi hanno scritto lanon solo dello sport italiano, ma anche di quello mondiale. Mangiarotti è salito sul podio ai Giochi Olimpici per tredici volte, diventando lo schermidore con più medaglie nella. 6 ori, 5 argenti e 2 bronzi per un atleta che riuscì a vincere sia nella spada sia nel fioretto nelle sue cinque presenze olimpiche. Quel fioretto che è stata l’arma tanto amata di. La jesina è la donna con più medaglie nellamondiale allecon nove medaglie (6 ori). Leggendario il tris olimpico consecutivo da Atlanta 1996 ...