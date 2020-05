Sardegna: "Sì alle Messe"/ Solinas autorizza le funzioni: ecco come (Di sabato 2 maggio 2020) Sardegna: "Sì alle Messe", il presidente Christian Solinas autorizza le celebrazioni eucaristiche fin dall'inizio della Fase 2 nel rispetto delle norme di sicurezza. Leggi su ilsussidiario (Di sabato 2 maggio 2020): "", il presidente Christianle celebrazioni eucaristiche fin dall'inizio della Fase 2 nel rispetto delle norme di sicurezza.

Via libera alle messe, ma i vescovi sardi frenano: "Valuteremo"

Il governatore Christian Solinas apre alle funzioni eucaristiche in chiesa nella Fase 2 dell'emergenza virus, ma i vescovi dell'Isola frenano. Dopo l'annuncio dell'ordinanza dove, tra l'altro, si cons ...

