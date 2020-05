Sam Lloyd, morto l’avvocato Ted Buckland di Scrubs. Biografia dell’attore (Di sabato 2 maggio 2020) Sam Lloyd, morto l’avvocato Ted Buckland di Scrubs. Biografia dell’attore Si è spento la mattina del primo maggio 2020 Sam Lloyd, attore che ha raggiunto il cuore di numerosi fan del piccolo schermo grazie alla sua interpretazione di Ted Buckland, lo stravagante e lunatico avvocato di Scrubs. L’attore è deceduto a soli 56 anni a causa delle complicanze relative a un tumore al cervello diagnosticato l’anno prima; il cancro, dapprima polmonare, si era diffuso in altre aree del corpo, tra cui colonna vertebrale e cervello rendendo il tumore inoperabile. Alcuni membri della crew di Scrubs non hanno esitato a lasciare l’ultimo addio al collega, ricordandolo per la sua persona. “Sto pensando molto a Sam Lloyd (Ted). Era davvero una persona gentile e dolce. Mancherà a tante persone“. Commenta Bill Lawrence, creatore della serie ... Leggi su termometropolitico Sam Lloyd - morto l'attore di Scrubs (Di sabato 2 maggio 2020) Saml’avvocato Teddidell’attore Si è spento la mattina del primo maggio 2020 Sam, attore che ha raggiunto il cuore di numerosi fan del piccolo schermo grazie alla sua interpretazione di Ted, lo stravagante e lunatico avvocato di. L’attore è deceduto a soli 56 anni a causa delle complicanze relative a un tumore al cervello diagnosticato l’anno prima; il cancro, dapprima polmonare, si era diffuso in altre aree del corpo, tra cui colonna vertebrale e cervello rendendo il tumore inoperabile. Alcuni membri della crew dinon hanno esitato a lasciare l’ultimo addio al collega, ricordandolo per la sua persona. “Sto pensando molto a Sam(Ted). Era davvero una persona gentile e dolce. Mancherà a tante persone“. Commenta Bill Lawrence, creatore della serie ...

MichaelFreeDobs : Il miglior personaggio “loser” delle serie tv da me viste. In alcuni sketch mi ha fatto letteralmente piangere dal… - peppe844 : #SamLloyd #Scrubs #MTV NON CI POSSO CREDERE! R.I.P - lnzpcr : Uno non può svegliarsi e leggere come prima notizia la morte di Sam Lloyd, che arriva per giunta a cinque giorni da… - dewdrops_ : Certo che la vita è proprio una merda, prima ti svegli in piena notte in preda ai dolori del ciclo, poi scopri che… - luciatedescow : RT @lostincinema_it: All’età di 56 anni è morto #SamLloyd, celebre per il ruolo di Ted in #Scrubs -

Si è spento la mattina del primo maggio 2020 Sam Lloyd, attore che ha raggiunto il cuore di numerosi fan del piccolo schermo grazie alla sua interpretazione di Ted Buckland, lo stravagante e lunatico ...

