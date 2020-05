Sam Lloyd è morto Ted Buckland in Scrubs e il suo ruolo in Cougar Town

ilpost : È morto l’attore Sam Lloyd, che interpretava Ted Buckland in “Scrubs” - Corriere : È morto Sam Lloyd, l’attore era l’avvocato Ted della serie «Scrubs» - fanpage : È morto Sam Lloyd. Addio all'avvocato Ted di #Scrubs: - skinnygirl_94 : RT @Ilaria___7: Addio a Sam Lloyd, il nostro romantico e insicuro Ted #Scrubs - emanuelefrancio : RT @ilpost: È morto l’attore Sam Lloyd, che interpretava Ted Buckland in “Scrubs” -

Ultime Notizie dalla rete : Sam Lloyd

Sam Lloyd, interprete di Ted nella serie Scrubs e nipote di Christopher Lloyd, è morto oggi all'età di 56 anni. Sam Lloyd è morto all'età di 56 anni: era conosciuto dal pubblico televisivo per aver in ...Spettacoli e Cultura - Ma a farlo diventare popolare era stato il ruolo del timido avvocato di Scrubs , grazie agli oltre 90 episodi andati in onda. Rest In Peace to one of the funniest actors I've ev ...