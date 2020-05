Salvini, "Basta inseguire gli italiani con le autocertificazioni" (Di sabato 2 maggio 2020) "autocertificazioni, adesso Basta! Dopo 52 giorni di chiusura in cui gli italiani si sono dimostrati rispettosi, dignitosi e generosi, lo Stato non può continuare a inseguire i cittadini con moduli e burocrazia". Lo afferma il segretario della Lega Matteo Salvini. "Gli italiani ormai hanno capito che occorrono distanze, buon senso e attenzione, non c'è bisogno di costringerli ad 'autocertificare' ancora il loro diritto a vivere. Lavoro, mamma e papà, amici, passeggiata col cagnolino, una corsetta, due passi col bimbo o la spesa: Basta moduli, blocchi stradali o droni, fiducia agli italiani! Che il governo dia ai cittadini le mascherine, non altra carta", conclude Salvini. Leggi su agi Salvini attacca Conte : autocertificazioni - adesso basta!

La Lega occupa il Parlamento - Salvini : “Basta autocertificazione e ripresa delle attività come nel resto d’Europa”

Salvini avvisa Conte : “Occuperemo Parlamento a oltranza - basta chiacchiere” (Di sabato 2 maggio 2020) ", adesso! Dopo 52 giorni di chiusura in cui glisi sono dimostrati rispettosi, dignitosi e generosi, lo Stato non può continuare ai cittadini con moduli e burocrazia". Lo afferma il segretario della Lega Matteo. "Gliormai hanno capito che occorrono distanze, buon senso e attenzione, non c'è bisogno di costringerli ad 'autocertificare' ancora il loro diritto a vivere. Lavoro, mamma e papà, amici, passeggiata col cagnolino, una corsetta, due passi col bimbo o la spesa:moduli, blocchi stradali o droni, fiducia agli! Che il governo dia ai cittadini le mascherine, non altra carta", conclude

matteosalvinimi : #Salvini: Ieri è uscita la sesta autocertificazione. Ma basta. Gli italiani si sono dimostrati nella stragrande mag… - LegaSalvini : #SALVINI: 'VIVETE SU MARTE: ORA FATTI, BASTA PROMESSE. IN AULA FINO A QUANDO AVREMO RISPOSTE' - matteosalvinimi : #Salvini: Serve mentalità orientata alla LIBERTÀ. Serve fiducia. Autocertificazioni? BASTA. #Tg2Post - dario_dioni : RT @davidealgebris: Speriamo un giorno la Lega abbia come capo partito Zaia. Basta pirlate No Euro e ciulare €49 millioni e Sovranisti con… - max_colosio : RT @sempreciro: Ha detto Salvini che in Svizzera, quando muori, basta compilare un modulo e ti mandano subito 1000 persone al tuo funerale.… -