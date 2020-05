Salerno Pulita | compost per concimare i terreni confiscati alla camorra VIDEO

(Di sabato 2 maggio 2020) Tempo di lettura: 2 minuti Caserta – Coltivazioni biologiche con la riscoperta di produzioni autoctone e quasi scomparse quali la zucca napoletana o una vecchia varietà di pomodoro dell’Agro nocerino, di forma tonda che tende un po’ ad allungarsi, ottima per fare le passate. Ma anche la ripresa di vigneti con vecchie varietà di Aglianico, Fiano e Falanghina. Tutto questo avviene in provincia di Caserta, sunei comuni di Pignataro Maggiore e Santa Maria La Fossa, ad opera della Cooperativa sociale Apeiron, che aderisce all’associazione Libera presieduta da don Luigi Ciotti. Negli orti di Apeiron sono banditi i trattamenti chimici e si sta utilizzando ilprodotto dacon gli scarti di cucina delle famiglie salernitane (il cosiddetto “organico”). “Nell’impianto della ...

occhio_notizie : L'iniziativa -

Ultime Notizie dalla rete : Salerno Pulita

L'Occhio di Salerno

I campionati sono fermi ma il Comune continua a liquidare fatture per l'Arechi e gli altri impianti sportivi. Saldati 17131,12 euro a favore della società El.gi. srl per la fornitura provvisoria di un ...L’attività sportiva da mesi è ferma al palo e il Comune di Salerno ne approfitta per saldare i conti con alcuno fornitori degli impianti comunali. E’ il caso, ad esempio, dalla fattura pagata – come s ...