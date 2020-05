Salerno | Edmondo Cirielli di nuovo positivo al Covid-19

(Di sabato 2 maggio 2020) Tempo di lettura: 3 minuti– Con un lungo post sulla sua pagina Facebook, il parlamentare salernitano Fratelli d’Italia,, questore della Camera, ha annunciato di essere risultato dial-19. Tra i primi ad essere stati contagiati dal, il parlamentare ha raccontato attraverso i social tutta la sua disavventura che aveva coinvolto anche la compagna Mara Campitiello ed il figlio neonato. “Per verificare se fossi divenuto immune, o se potessi essere ancora infetto, mi sono fatto fare un prelievo del sangue per accertare la presenza degli anticorpi. Senza entrare nel tecnico l’esame ha accertato utilmente che avevo gli anticorpi antima ha anche segnalato la possibilità che l’infezione fosse ancora presente. Così il responsabile dell’ospedale di Scafati per l’emergenza ...

occhio_notizie : Edmondo Cirielli è di nuovo positivo al #coronavirus: è tra i primi casi di doppio contagio -

Ultime Notizie dalla rete : Salerno Edmondo

Edmondo Cirielli è uno dei primi casi accertati in Italia di doppio contagio da Covid-19. Il deputato di Fratelli d’Italia e questore della Camera è risultato di nuovo positivo. “Mi sono fatto per ecc ...Edmondo Cirielli è uno dei primi casi accertati in Italia di doppio contagio da Covid ... all’Adnkronos - per vedere se ero diventato immune o se fossi ancora infetti, visto che allo stato attuale non ...