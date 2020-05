“Sai fare solo questo!”. Sonia Bruganelli, non c’è pace: la nuova foto scatena la bufera (Di sabato 2 maggio 2020) Parliamoci chiaro, Sonia Bruganelli non è sempre apprezzata da tutti. In molti non fanno altro che attendere uno dei suoi ‘scivoloni’ pubblici, tra zoom su scarpe extra-lusso e qualche altra borsetta firmata, intravista sulla sfondo di un selfie. Sonia Bruganelli rimane attiva sui social, non prestando molta attenzione alle polemiche sollevate dagli hater. Per molti, agisce bene, per altri, come spesso accade no. Anche il suo ultimo post ha alzato non poco polverone. Nonostante le facciano più volte notare di essere sempre pronta nell’ostentazione delle proprie ricchezze e comodità, Sonia Bruganelli ha sempre preferito non rispondere. Non sappiamo se abbia mai fatto ‘orecchio da mercante’, ma quel che rimane certo è che Sonia non ha mai nascosto nulla. Lo apprendiamo dalle sue stesse parole: “Ho una società di ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 2 maggio 2020) Parliamoci chiaro,non è sempre apprezzata da tutti. In molti non fanno altro che attendere uno dei suoi ‘scivoloni’ pubblici, tra zoom su scarpe extra-lusso e qualche altra borsetta firmata, intravista sulla sfondo di un selfie.rimane attiva sui social, non prestando molta attenzione alle polemiche sollevate dagli hater. Per molti, agisce bene, per altri, come spesso accade no. Anche il suo ultimo post ha alzato non poco polverone. Nonostante le facciano più volte notare di essere sempre pronta nell’ostentazione delle proprie ricchezze e comodità,ha sempre preferito non rispondere. Non sappiamo se abbia mai fatto ‘orecchio da mercante’, ma quel che rimane certo è chenon ha mai nascosto nulla. Lo apprendiamo dalle sue stesse parole: “Ho una società di ...

borghi_claudio : @matteorenzi Se vuoi possiamo fare un pacchetto (sai, va di moda) con la sfiducia a gualtieri. - zeghes : Si onorano così i morti, vero? @AndreaScanzi guarda qui e commenta qui sotto come sai fare te? Vergognati giullare,… - bibby74 : @BarillariDav È vero Barilla'.....però meglio ignettarsi disinfettanti in endovena o per via orale! Basso costo e a… - JJJ15014837 : @matteosalvinimi Lo sai che quello dei Cortei non autorizzati saranno multati ? Perché non lo dici ? Ah giusto, con… - Gio_Ga78 : @Giontoro14 @Annaelegalita @BarillariDav @io_gurt Il senso civico è fare come vuoi te? Sai dove te lo puoi infilare… -

Ultime Notizie dalla rete : “Sai fare Massimo Popolizio: «Il teatro è un atto politico, il cinema è un bancomat» L'Espresso