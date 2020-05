Sabaudia | spaccio al tempo del Coronavirus | pacchetto di sigarette “al gusto” di eroina

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 2 maggio 2020) Il 30 aprile 2020, a, i Carabinieri della locale Stazione, nel corso di un servizio di controllo del territorio, finalizzato alla prevenzione repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti, hanno arrestato un 33enne di nazionalità indiana. L’uomo è stato bloccato nei pressi della propria abitazione e a seguito di perquisizione personale veniva rinvenuto, all’interno della tasca della tuta, undicontenente n. 27 (ventisette) involucri di sostanza stupefacente del tipo “” per un peso complessivo di grammi 11, nonché la somma in contante di € 430,00 quale provento dell’attività delittuosa. Da una successiva perquisizione domiciliare si rinveniva all’interno di una valigetta n. 1 involucro di medesima sostanza per un peso complessivo grammi 6. Nel medesimo contesto operativo ...