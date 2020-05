Ron Howard | Il nuovo progetto sull’incidente a Tham Luang

(Di sabato 2 maggio 2020) Rontorna dietro la macchina da presa per uninteressante, incentrato su quanto realmente accaduto nella grotta di, in Thailandia. Chi meglio di Ron(chi è ** biografia del regista e attore) avrebbe potuto fronteggiare una materia ricca, interessante e delicata, come quella che circonda i fatti di… L'articolo RonIlsull’incidente aproviene da www.meteoweek.com.

badtasteit : #ThirteenLives, Ron Howard dirigerà un film sul salvataggio dalla grotta in Thailandia - gabbro94 : @Sarinski_ Tra Ron Howard che l’ha diretto e Tom Hanks facevano a gara a chi aveva meno voglia di farlo sto film. - heartofdoubt : inferno - ron howard (2016) - cineblogit : Thirteen Lives: Ron Howard dirige un film sul salvataggio nella grotta della Thailandia - cineblogit : Thirteen Lives: Ron Howard dirige un film sul salvataggio nella grotta della Thailandia -

Era il 23 giugno 2018, quando dodici ragazzini (tra gli 11 e i 17 anni), membri di una squadra di calcio locale, sono rimasti intrappolati per ben 18 giorni, insieme al loro accompagnatore, all'intern ...