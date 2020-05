Romero racconta: «Giocare contro Dybala e Ronaldo è stato incredibile» (Di sabato 2 maggio 2020) Cristian Romero, difensore del Genoa, ha parlato della sua carriera e della partita speciale contro la Juventus. Le sue parole Cristian Romero, difensore del Genoa, ha parlato della sua carriera in diretta Instagram con il canale del Belgrano, suo ex club. Le sue parole. Romero – «Juric mi disse che avrei giocato contro la Juventus. L’emozione è stata incredibile nel vedere Dybala e Cristiano Ronaldo: da quando mi hanno stretto la mano la storia mi è cambiata. I compagni mi dissero di stare tranquillo e che sarebbe andato tutto bene, e in effetti è stata una buona partita, mia e di tutta la squadra. Da lì ne ho saltata solo una ed è stato un anno di crescita incredibile». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 Coronavirus - Romero racconta il ritorno in Argentina : "C'era nervosismo - io seduto 14 ore..." (Di sabato 2 maggio 2020) Cristian, difensore del Genoa, ha parlato della sua carriera e della partita specialela Juventus. Le sue parole Cristian, difensore del Genoa, ha parlato della sua carriera in diretta Instagram con il canale del Belgrano, suo ex club. Le sue parole.– «Juric mi disse che avrei giocatola Juventus. L’emozione è statanel vederee Cristiano: da quando mi hanno stretto la mano la storia mi è cambiata. I compagni mi dissero di stare tranquillo e che sarebbe andato tutto bene, e in effetti è stata una buona partita, mia e di tutta la squadra. Da lì ne ho saltata solo una ed èun anno di crescita». Leggi su Calcionews24.com

L’ex portiere della Sampdoria Sergio Romero, attualmente in forza al Manchester United, racconta la sua odissea per tornare in Argentina. Tanta diffidenza e paura per il Coronavirus: «È stato molto di ...

