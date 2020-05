Roma si prepara alla Fase 2. Nella Capitale il 4 maggio riapriranno ville storiche, parchi e giardini pubblici. Raggi: “Continuiamo a comportarci con la responsabilità con cui abbiamo agito fino a oggi” (Di sabato 2 maggio 2020) “Ci stiamo preparando ad aprire in sicurezza ville storiche, parchi e giardini pubblici di Roma, che da lunedì torneranno ad essere accessibili anche se con le dovute cautele e limitazioni. La prima, la più importante per evitare nuovi contagi, è il divieto di assembramento. Ma sarà comunque possibile passeggiare e fare attività fisica individuale nel rispetto delle distanze dalle altre persone. Ecco allora, un semplice vademecum per sapere sempre come comportarsi all’interno delle aree verdi della Capitale”. E’ quanto annuncia, con un video su Facebook, la sindaca di Roma, Virginia Raggi. “L’ingresso è consentito solo a chi non presenta sintomi da infezione respiratoria e febbre – aggiunge la sindaca – e non è in quarantena. Sì alle passeggiate ma rigorosamente a 1 metro di ... Leggi su lanotiziagiornale Roma - il preparatore atletico : «Possiamo riprendere in sicurezza»

"Ci stiamo preparando ad aprire in sicurezza ville storiche, parchi e giardini pubblici di Roma, che da lunedì torneranno ad essere accessibili anche se con le dovute cautele e limitazioni. La prima, la più importante per evitare nuovi contagi, è il divieto di assembramento. Ma sarà comunque possibile passeggiare e fare attività fisica individuale nel rispetto delle distanze dalle altre persone. Ecco allora, un semplice vademecum per sapere sempre come comportarsi all'interno delle aree verdi della Capitale". E' quanto annuncia, con un video su Facebook, la sindaca di Roma, Virginia Raggi. "L'ingresso è consentito solo a chi non presenta sintomi da infezione respiratoria e febbre – aggiunge la sindaca – e non è in quarantena. Sì alle passeggiate ma rigorosamente a 1 metro di ...

