Roma, le Fiamme Gialle sequestrano oltre 520.000 prodotti non sicuri tra mascherine, igienizzanti e termometri ottici (Di sabato 2 maggio 2020) Proseguono senza interruzione i controlli dei Finanzieri del Comando Provinciale di Roma nell'ambito del piano predisposto per contrastare i comportamenti fraudolenti che sfruttano la pandemia da "Covid-19" per trarne profitto. oltre 420 mila confezioni di prodotti igienizzanti nella cui etichetta erano riportate proprietà disinfettanti – sebbene mancasse la prescritta autorizzazione del Ministero della Salute – sono state sequestrate dalle Fiamme Gialle del 3° Nucleo Operativo Metropolitano nel corso delle ispezioni eseguite presso rivendite della capitale e in un opificio situato in provincia. Inoltre, più di 100 mila – tra mascherine protettive e termometri ottici con rilevamento a distanza non conformi alla normativa comunitaria e nazionale – sono state scovate in vari esercizi commerciali disseminati ...

Coronavirus Roma - fiamme in centro accoglienza : ospiti incendiano materassi per protesta

