Roma | 1 maggio | è tutto chiuso tranne lui | minimarket apre nonostante il divieto | multato

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 2 maggio 2020) Ieri mattina, durante un servizio teso al controllo del territorio e anche alla verifica del rispetto delle prescrizioni per il contenimento dell’emergenza epidemiologica, i Carabinieri della Stazionepiazza Bologna hanno sorpreso unaperto, gestito da un cittadino del Bangladesh di 42 anni, in violazione dell’Ordinanza del Presidente della Regione Lazio emessa, in recepimento del D.L. 19 del 25 marzo scorso, quale misura urgente per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19. I Carabinieri, transitando in via Eleonora d’Arborea, hanno notato il negozio aperto al pubblico,l’ordinanza non lo consentisse, motivo per cui gli è stata contestata la sanzione amministrativa di 280 € nonché la chiusura provvisoria dell’esercizio per la durata di 5 giorni., 1, è...