“Riparti Piemonte” | la regione eroga soldi a fondo perduto per 37mila attività commerciali

(Di sabato 2 maggio 2020) Si chiama bonus Piemonte il contributo ache laha deciso di stanziare per la ripresa di attività per le quali il dpcm del governo ha previsto l’avvio oltre il 4 maggio. Lo ha annunciato il presidente del Piemonte, Alberto Cirio. Il provvedimento è parte del ddl “Riparti Piemonte”, il piano con cui laha intenzione di stanziare fondi regionali, nazionali ed europei per sostenere la ripresa economica del territorio. Il provvedimento riguarda i ristoranti, la ristorazione da asporto senza somministrazione, gelaterie, pasticcerie, bar, attività di catering, centri estetici, parrucchieri e barbieri, centri benessere con spa, sale da ballo e discoteche. Per averlo basterà rispondere alla mail dellaPiemonte L’ammontare del bonus per le diverse categorie produttive è di 2.500, eccezione fatta per ...