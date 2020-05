Ricreare l'arte in casa: dalla campagna del Mibact alla sfida del Getty Museum i dipinti prendono vita (Di sabato 2 maggio 2020) La "messa in scena" di opere d'arte, con quello che si può trovare in casa: le iniziative del Getty Museum di Los Angeles... Leggi su today La challenge del Getty Museum : ricreare opere d’arte stando a casa (Di sabato 2 maggio 2020) La "messa in scena" di opere d', con quello che si può trovare in: le iniziative deldi Los Angeles...

keepbreathe_ : ho passato il pomeriggio a ricreare la mia camera su un sito online per un progetto di arte. e poi dovrò fare il pl… - CM_Memorabili : Il Getty Museum ha sfidato gli utenti a ricreare dipinti famosi in casa, con risultati davvero spassosi - ByGlance : RT @liubasoncini: Ricreare i capolavori dell’ #arte: il #challenge che spopola sui social dedicato al mondo dell’arte e consente a chi si t… - liubasoncini : Ricreare i capolavori dell’ #arte: il #challenge che spopola sui social dedicato al mondo dell’arte e consente a ch… - Fotoliberebbcc : RT @andreabettini: Il @GettyMuseum ha invitato i follower a ricreare a casa delle opere d'arte. In risposta a questo tweet stanno arrivando… -

Ultime Notizie dalla rete : Ricreare arte Un passatempo artistico nei giorni della pandemia - Laurent Carpentier Internazionale Un passatempo artistico nei giorni della pandemia

Rennes, 11 aprile. In fondo al giardino Augustine, nove anni, scavalca la barricata montata in tutta fretta. La bambina porta lo stendardo della Bretagna (che per l’occasione ha sostituito la bandiera ...

Bubble Nails, must primavera 2020, come ricrearle e i colori più belli?

Le bubble nails sono tra le nail art più quotate di questa primanvera 2020, scopriamo come ricrearle a casa e quali colori sembrano i più amati del momento. Foto da Instagram @kati_nail Nuova stagione ...

Rennes, 11 aprile. In fondo al giardino Augustine, nove anni, scavalca la barricata montata in tutta fretta. La bambina porta lo stendardo della Bretagna (che per l’occasione ha sostituito la bandiera ...Le bubble nails sono tra le nail art più quotate di questa primanvera 2020, scopriamo come ricrearle a casa e quali colori sembrano i più amati del momento. Foto da Instagram @kati_nail Nuova stagione ...