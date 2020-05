Renzi: «Conte decide pure se i fidanzamenti sono stabili o saltuari, siamo al paradosso» (Di sabato 2 maggio 2020) «Io sono per un governo eletto direttamente, un presidente del Consiglio eletto direttamente. Però, finché c’è questa Costituzione, la Costituzione si tiene». Lo dice il leader di Iv Matteo Renzi, rispondendo a una domanda di un ascoltatore della trasmissione “Zapping” su Radio 1. «Io ritengo che non sia lecito per il capo del governo decidere se il fidanzamento sia saltuario o stabile», ribadisce. « Figuriamoci se io non voglio un governo che decide, ma per farlo ci vuole la riforma della Cosituzione. Finché c’è questa ce la teniamo». Renzi: rischiamo il collasso dei posti di lavoro Se non si riparte subito c’è il rischio che «a settembre-ottobre ci sia il bollettino del collasso dei posti di lavoro», dice Renzi. «Fortunatamente dopo tanti giorni vediamo dei ... Leggi su secoloditalia Coronavirus - Renzi : “Da Conte oggi segnali incoraggianti - ma dove si può bisogna ripartire subito”

Renzi accusa Conte di lavorare ad un accordo con Berlusconi

